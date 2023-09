Cronaca 2394

Trovato in strada agonizzante con un trauma alla testa: muore a 18 mesi

I Carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della tragedia, che i genitori non hanno saputo spiegare in modo convincente

Redazione

Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante per strada, poco lontanto da casa, con un ematoma alla testa dovuto ad un grave trauma, forse l'esito di un incidente. Il fatto è avvenuto ieri sera a Portogruaro (Venezia).

I Carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della tragedia, che i genitori non hanno saputo spiegare in modo convincente. Una delle ipotesi è che il piccolo si sia allontanato senza essere visto fino ad arrivare alla strada e qui possa essere stato investito da un'auto, poi fuggita. Ma non si escludono altre piste, tra cui quelle di un incidente in ambito domestico. (ANSA)



