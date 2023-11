Trovato in casa il cadavere di un uomo con un sacchetto in testa e le mani legate

La macabra scoperta a Firenze, l'appartamento è stato messo a soqquadro. Si indaga per omicidio

Redazione

A Firenze è stato ritrovato un cadavere di un uomo nella sua casa. Si tratta di un 72enne iraniano, di nome Safaei Chaikar Kiomars, che aveva un sacchetto in testa e le mani legate. Tra le ipotesi sulle cause della morte c'è quella dell'omicidio. Sarebbe stato un parente della vittima ad avvisare la polizia dopo l'ora di pranzo. L'abitazione si trova al sesto piano di via de Pinedo.

Il cadavere della vittima si trovava sul pavimento. L'appartamento è stato messo a soqquadro. Sul posto sono in corso gli accertamenti della squadra mobile, della scientifica e dell'autorità giudiziaria. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi.



