Trovato il corpo di una persona a Montepellegrino: forse si tratta del giovane nisseno scomparso

Da questa mattina sono in corso le ricerche di un giovane scomparso da Caltanissetta

Il corpo di una persona è stato trovato nella zona del Belvedere di Montepellegrino dalle squadre di soccorso del soccorso alpino e della polizia. Da questa mattina sono in corso le ricerche di un giovane scomparso da Caltanissetta. Dai controlli sul telefonino del giovane l’ultima cella è stata agganciata nella zona di Sferracavallo. Le ricerche sono scattate in mare e nella zona. Poi è stato contattato un tassista che ha ricordato di avere accompagnato un giovane nella zona di Montepellegrino. Così sono stati attivati gli uomini del soccorso alpino che hanno trovato il corpo di una persona nel burrone davanti al belvedere. Sta per arrivare in zona il medico legale per accertare le cause della morte. (ANSA)



