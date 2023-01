Cronaca 773

Trovato il corpo di un neonato nel bidone della spazzatura. Orrore in Belgio, la madre arrestata

La macabra scoperta è stata fatta dai residenti martedì sera intorno alle 21:00. Sul posto sono subito arrivati ​​i soccorsi, ma il bambino era già morto

Redazione

Orrore in Belgio: il corpo di un neonato trovato in un bidone della spazzatura a Bruges. La madre del bambino è stata arrestata. L'autopsia sarà eseguita per determinare la causa della morte

La macabra scoperta è stata fatta dai residenti martedì sera intorno alle 21:00. Sul posto sono subito arrivati ​​i soccorsi, ma il bambino era già morto. Anche la polizia e la scientifica sono stati sulla scena per tutta la notte. L'autopsia rivelerà le circostanze esatte della morte. Arrestata martedì sera, la madre della vittima anche se al momento, non è certo che sia stato commesso un reato. Potrebbe essere un bambino nato morto, per esempio. Tuttavia è stata aperta un'inchiesta giudiziaria, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per infanticidio e negligenza colposa dopo la scoperta del cadavere. Lo ha confermato mercoledì la sezione di Bruges dell'ufficio del pubblico ministero delle Fiandre occidentali.



© Riproduzione riservata

