Cronaca 1054

Trovato corpo carbonizzato di un'anziana: interrogato il figlio

Il ritrovamento in una casa di campagna in provincia di Brindisi

Redazione

Il corpo carbonizzato di una 71enne è stato ritrovato all'interno della sua casa di campagna a San Michele Salentino in provincia di Brindisi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare un incendio. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri che stanno interrogando il 47enne figlio della donna. (ANSA)



