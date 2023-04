Cronaca 408

Trovato con nove mila euro false, suddivisi in 178 banconote, arrestato

La Polizia di Stato di Arezzo arresta un giovane trovato in possesso di banconote fasulle

Redazione

20 Aprile 2023 10:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/trovato-con-nove-mila-euro-false-arrestato Copia Link Condividi Notizia

La Polizia di Stato di Arezzo arresta un giovane trovato in possesso di banconote false. Alle 20.30 del 17 aprile la Volante, nei pressi di via Pizzuto, ha controllato un’auto in sosta e i suoi due occupanti che, sono apparsi particolarmente insofferenti all’accertamento. Non a caso, infatti, addosso ad uno dei due, in una tasca interna del giubbotto, nascondeva 8.900 euro, suddivisi in 178 banconote da 50 euro, che sin da subito sono apparse false, mancando dei principali segni contraddistintivi la loro autenticità. Il giovane è stato portato negli Uffici della Questura per i successivi accertamenti, all’esito dei quali è stato arrestato per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e portato in carcere. (La Nazione)



La Polizia di Stato di Arezzo arresta un giovane trovato in possesso di banconote false. Alle 20.30 del 17 aprile la Volante, nei pressi di via Pizzuto, ha controllato un'auto in sosta e i suoi due occupanti che, sono apparsi particolarmente insofferenti all'accertamento. Non a caso, infatti, addosso ad uno dei due, in una tasca interna del giubbotto, nascondeva 8.900 euro, suddivisi in 178 banconote da 50 euro, che sin da subito sono apparse false, mancando dei principali segni contraddistintivi la loro autenticità. Il giovane è stato portato negli Uffici della Questura per i successivi accertamenti, all'esito dei quali è stato arrestato per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e portato in carcere. (La Nazione)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare