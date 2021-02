Cronaca 234

Trovato con cocaina, hashish e quasi 10mila euro in contanti: giovane gelese arrestato dalla polizia

L'uomo è stato fermato mentre transitava per via Tucidide. In auto aveva 26 involucri di cocaina. Successivamente è stata perquisita la sua abitazione

Redazione

11 Febbraio 2021 11:02

I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di pubblica sicurezza ieri hanno arrestato Carmelo Brancacci, ventottenne gelese, disoccupato, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di mercoledì, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre, alla guida di una Fiat 500, transitava da via Tucidide. Di seguito alla perquisizione del mezzo i poliziotti hanno sequestrato 26 involucri termosaldati contenenti cocaina, già confezionata e pronta per lo spaccio. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione dell’uomo, sono state sequestrate una busta di hashish, per complessivi 32,8 grammi, altri 31 involucri di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di denaro contante di 9.725 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di pubblica sicurezza ieri hanno arrestato Carmelo Brancacci, ventottenne gelese, disoccupato, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di mercoledì, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre, alla guida di una Fiat 500, transitava da via Tucidide. Di seguito alla perquisizione del mezzo i poliziotti hanno sequestrato 26 involucri termosaldati contenenti cocaina, già confezionata e pronta per lo spaccio. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione dell’uomo, sono state sequestrate una busta di hashish, per complessivi 32,8 grammi, altri 31 involucri di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di denaro contante di 9.725 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

News Successiva Ha violato le prescrizioni della sorveglianza speciale: gelese arrestato dalla polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare