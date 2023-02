Attualita 478

Trova una sfilza di banconote in bagno: ricompensa record per addetto pulizie

Ha potuto tenere per sé gran parte del bottino che aveva trovato ed ha avvertito anche l'autorità giudiziaria

Redazione

Ha trovato una sfilza di banconote in un bagno che stava pulendo: 50mila dollari infilati in un cestino dell'immondizia. Invece di portarsele via ha pensato fosse più giusto avvertire le autorità. E alla fine la sua onestà è stata ripagata (anche se con tre anni di ritardo). La ricompensa per l'addetto alle pulizie protagonista della vicenda è andata ben oltre le sue aspettative. Poiché non si è riusciti a risalire a chi abbia abbandonato quel denaro, all'onesto dipendente della ditta di pulizie sono finiti ben 40mila dollari. All'uomo è stato detto dal magistrato Michael Smith che avrebbe potuto tenere quasi tutto il "bottino", mentre il resto sarebbe andato allo stato: «Non c'è motivo per cui tale onestà non debba essere ricompensata», la "sentenza" del giudice.

Chamindu Amarsinghe stava pulendo un bagno nell'edificio di una compagnia televisiva a Melbourne, in Australia, quando ha trovato le banconote nascoste. Nonostante fosse uno studente "in difficoltà" che per arrotondare si occupava di pulizie, il ragazzo ha immediatamente chiamato i suoi capi per informarli del ritrovamento. Arrivata la polizia, il denaro è stato preso in consegna dalle forze dell'ordine. «C'era troppo da contare - ha raccontato il giovane all'Herald Sun - Pensavo che qualcuno mi stesse facendo uno scherzo».

La polizia ha immediatamente iniziato a indagare su come il bottino fosse finito in quel bagno. Nessuno si è fatto avanti per reclamarlo. Si è pensato che potesse essere stato nascosto da un criminale di Sydney, ma il sospetto è subito caduto. Trascorso il tempo senza che si riuscisse a venire a capo della proprietà del denaro, è arrivata la decisione salomonica del giudice.



