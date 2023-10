Cronaca 678

Trova un serpente nella cassetta elettrica e chiama i carabinieri forestali

Il rettile è stato catturato e reintrodotto in natura nel suo ambiente

Redazione

I militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano sono intervenuti ad Aprilia dove una signora aveva segnalato la presenza di una vipera in casa. Dopo un accurato sopralluogo nell’abitazione, i carabinieri forestali hanno trovato all'interno della cassetta elettrica, un serpente appartenente alla famiglia "biacco, coluber viridiflavus” non velenoso. Il rettile è stato catturato e reintrodotto in natura nel suo ambiente, nelle vicinanze di un corso d'acqua.



