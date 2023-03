Cronaca 2444

Trova un assegno smarrito da 64mila euro e lo restituisce. Il proprietario "resuscita": doveva estinguere il mutuo in banca

L'uomo avrebbe fermato una volante della Polizia impegnata in un servizio di controllo del territorio

Redazione

Ha trovato a terra, a Belluno, in piazza dei Martiri, un assegno di oltre 64mila euro e per restituirlo ha deciso di fermare una Volante della Polizia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, perché lo rendesse al legittimo proprietario. Protagonista dell'episodio una signora del luogo che ha trovato la cedola davanti ad un supermercato. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno portato ad individuare in breve tempo il legittimo proprietario che con quell'assegno, ha raccontato poi agli stessi poliziotti, aveva deciso di estinguere il mutuo contratto in banca.



