Cronaca 1156

Trova ladro in camera da letto e ha una crisi respiratoria, il criminale la salva

Ha trovato un "ventolin" sul comodino della donna e glielo ha spruzzato in bocca per aiutarla a riprendersi

Redazione

Protetto dall’oscurità e con il volto coperto da un passamontagna, a Trieste un ladro è riuscito ad introdursi nella stanza da letto di una donna, cominciando a rovistare nei cassetti alla ricerca di soldi e gioielli. La donna è stata colta di sorpresa mentre dormiva. Lo racconta Il Gazzettino.

Paura e crisi respiratoria

La paura ha fatto scattare una crisi respiratoria alla donna, che si è trovata in un momento di estremo disagio e pericolo. Il ladro, un albanese di 35 anni, ha reagito alla situazione di tensione e ha tolto il passamontagna per cercare di gestire la situazione. Ha trovato un “ventolin” sul comodino della donna e glielo ha spruzzato in bocca per aiutarla a riprendersi.

Reazione della donna

Una volta ripresasi dalla crisi respiratoria, la donna si è trovata sopra di sé il ladro. Ha trovato la forza di reagire e di difendersi. Preso da ulteriore panico, il ladro ha nuovamente utilizzato il “ventolin” per liberarsi dalla presa della donna e ha, infine, trovato il modo di fuggire.

Arresto e scoperta di un mandato di cattura

La donna, nonostante l’esperienza traumatica, ha denunciato l’accaduto. Grazie al suo riconoscimento, i Carabinieri hanno scoperto che il ladro era ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Torino. Dovrà scontare una condanna di un anno e 16 giorni di reclusione per una rapina commessa nel capoluogo piemontese nel 2016. I Carabinieri di Basovizza hanno arrestato il ladro, che è stato portato al carcere del Coroneo per scontare la sua pena.



