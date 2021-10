Troupe televisiva a Mussomeli, al via le riprese del programma "Our Man in Italy"

Il programma è prodotto dalla Plum Pictures Productions UK, casa di produzioni televisive che produce per Amazon Prime

07 Ottobre 2021 13:11

La Plum Pictures Productions UK, casa di produzioni televisive che produce per Amazon Prime, a Mussomeli per la realizzazione delle riprese del programma "Our Man In Italy" il cui presentatore è James May, famoso conduttore televisivo di Top Gear. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Catania.



