Cronaca 1365

Troppi incidenti, i carabinieri intensificano i controlli: a San Cataldo giovane alla guida sotto effetto di anfetamine

Il giovane ha provocato un incidente stradale. Stessa cosa è accaduta a Delia dove una donna di 36 anni è stata trovata positiva all'alcol test. A Caltanisetta ritirate due patenti

Redazione

05 Novembre 2022 12:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/troppi-incidenti-i-carabinieri-intensificano-i-controlli-a-san-cataldo-giovane-alla-guida-sotto-effetto-di-anfetamine Copia Link Condividi Notizia

A seguito dei numerosi incidenti stradali avvenuti nelle scorse settimane sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale dai Carabinieri di Caltanissetta, anche con l’uso dell’etilometro. Nel corso dei servizi sono stati sottoposti ad accertamenti di polizia 53 veicoli e 87 persone, elevate 12 sanzioni amministrative relative a infrazioni al Codice della Strada, sottoposti a fermo amministrativo 5 ciclomotori, ritirate 4 patenti di guida, sequestrate amministrativamente 2 autovetture. In particolare a Delia, militari della locale Stazione CC hanno deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica una donna di 36 anni poiché, a seguito di un sinistro stradale autonomo avvenuto mentre era alla guida della propria autovettura, è risultata positiva all'accertamento dell'etilometro, con tasso pari a 1,93 g/l. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro.

A San Cataldo militari della Tenenza CC, hanno segnalato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti un ragazzo di 21 anni perché a seguito di sinistro stradale avvenuto mentre era alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici, risultando positivo alle anfetamine. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. A Caltanissetta sono state due le patenti ritirate ai sensi dell’art.186 CdS ad altrettanti conducenti di vetture, trovati con un tasso alcolemico superiore alla norma.



A seguito dei numerosi incidenti stradali avvenuti nelle scorse settimane sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale dai Carabinieri di Caltanissetta, anche con l'uso dell'etilometro. Nel corso dei servizi sono stati sottoposti ad accertamenti di polizia 53 veicoli e 87 persone, elevate 12 sanzioni amministrative relative a infrazioni al Codice della Strada, sottoposti a fermo amministrativo 5 ciclomotori, ritirate 4 patenti di guida, sequestrate amministrativamente 2 autovetture. In particolare a Delia, militari della locale Stazione CC hanno deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica una donna di 36 anni poiché, a seguito di un sinistro stradale autonomo avvenuto mentre era alla guida della propria autovettura, è risultata positiva all'accertamento dell'etilometro, con tasso pari a 1,93 g/l. La patente di guida è stata ritirata e l'autovettura sottoposta a sequestro. A San Cataldo militari della Tenenza CC, hanno segnalato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti un ragazzo di 21 anni perché a seguito di sinistro stradale avvenuto mentre era alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici, risultando positivo alle anfetamine. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. A Caltanissetta sono state due le patenti ritirate ai sensi dell'art.186 CdS ad altrettanti conducenti di vetture, trovati con un tasso alcolemico superiore alla norma.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare