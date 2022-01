Cronaca 2757

Coronavirus, troppi contagi a Caltanissetta e pazienti in attesa di ricovero: riapre la Rsa di viale Luigi Monaco

Già nelle prossime ore sarà riaperta la struttura di viale Luigi Monaco che conta altri 30 posti letto

Rita Cinardi

Crescono i contagi a Caltanissetta e già nelle prossime ore sarà riaperta l’Rsa di viale Luigi Monaco. In queste ore la direzione strategica si è riunita in cerca di soluzioni insieme al direttore di presidio Benendetto Trobia. “Con grande difficoltà siamo riusciti a reperire personale medico e infermieristico – ha detto Trobia - e nelle prossime ore sarà riaperta la Rsa di viale Luigi Monaco con ulteriori 30 posti letto”. Nell’ultima settimana i contagi sono aumentati anche nel capoluogo in maniera esponenziale. Se fino a domenica scorsa i positivi a Caltanissetta erano 329 nell’ultimo aggiornamento, risalente a ieri sera, i casi erano ben 616. Attualmente al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia sono presenti circa 17 malati molti dei quali in attesa di ricovero. Situazione critica anche a Gela dove i positivi hanno superato ormai quota 1.500. In totale in provincia, fino a ieri, si contavano 3.075 persone positive



