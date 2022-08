Troppi chili presi in vacanza? Ecco la dieta di settembre per perdere una taglia

Attualita 281

Troppi chili presi in vacanza? Ecco la dieta di settembre per perdere una taglia

i tratta di una dieta facile che si può personalizzare scegliendo tra le varie opzioni. Ecco lo schema

Redazione

29 Agosto 2022 17:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/troppi-chili-presi-in-vacanza-ecco-la-dieta-di-settembre-per-perdere-una-taglia Copia Link Condividi Notizia

Settembre, mese dei buoni propositi, e mese in cui, per evitare di aggiungere i chili presi con le vacanze estive a quelli invernali di fine anno, molte persone si mettono a dieta. Quello che serve è una dieta bilanciata per perdere una taglia in un mese? Questa dieta di settembre suggerita da Food Genuine fa proprio al caso nostro. Si tratta di una dieta facile che si può personalizzare scegliendo tra le varie opzioni, e che con le sue 1200/1300 calorie ci permette di perdere peso senza difficoltà.

Regole.

-Bere almeno un litro di acqua al mattino

-Sorseggiare due bicchieri di acqua acidulata con succo di limone (o tè al limone) durante il giorno

-Fare mezzora di attività fisica o passeggiata a passo svelto tutti i giorni



Colazione: scegli tra una delle seguenti opzioni, aggiungendo caffè o tè con stevia

-150 grammi di yogurt greco scremato con stevia e cannella + due fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata.

-200 ml di latte scremato, un kiwi o una prugna grande + un pacchetto di pavesini o 3-4 frollini

-125 gr di yogurt magro bianco o di soia, 2 fette wasa con 2 cucchiaini di composta di mele, mezza banana (50 grammi).

Snack: scegli una tra le seguenti opzioni

-150 grammi di frutta a scelta (no uva o banana)

-una barretta cereali tipo Fitness

-125 gr di yogurt magro bianco o di soia

-100 gr di frutta a scelta + 4 mandorle

Pranzo.

Inizia il pranzo con un piccolo antipasto a base di cetrioli crudi, finocchi crudi, indivia +

50 grammi (peso a crudo) di riso basmati, riso rosso, grano saraceno, pasta di grano saraceno, pasta integrale, quinoa, oppure 70 grammi di pane integrale con, a scelta:

– 25 grammi di formaggio stagionato o un uovo + 200 gr di verdure a scelta e un cucchiaino di olio

– 50 grammi di prosciutto cotto o petto di tacchino + 200 gr di verdure a scelta e un cucchiaino di olio

– 80 gr di cozze, calamari o gamberetti + 200 gr di verdure a scelta e un cucchiaino di olio

– 60 gr di mozzarella o 80 grammi di ricotta + 200 gr di verdure a scelta

– 80 gr di legumi a scelta (da lessi) o 100 gr di piselli freschi + 200 gr di verdure a scelta e un cucchiaino di olio

+ Una tisana o un caffè con stevia.

Snack: scegli una tra le seguenti opzioni

-125 gr di yogurt magro bianco o di soia con un cucchiaino di marmellata o miele

-10 mandorle o 15 pistacchi

-10 grammi di cioccolato fondente extra + una carota media

Cena: scegli tra le seguenti opzioni

-150 grammi di fiocchi di latte

-120 grammi di carne di pollo o tacchino sgrassata

-100 gr di bresaola

-80 gr di salmone affumicato

-due scatolette di tonno al naturale

-100 gr di carne di vitello

-100 gr di tofu al naturale

-frittata di un uovo più due albumi

-120 grammi di pesce bianco come orata, merluzzo, platessa, spigola

+ un cucchiaino di olio in tutto, 300 grammi di verdura o una porzione di minestrone senza legumi né patate, spezie e aromi a scelta, succo di limone o aceto di mele.

Dopocena: 2 noci o 10 grammi di cioccolato extra fondente.



Settembre, mese dei buoni propositi, e mese in cui, per evitare di aggiungere i chili presi con le vacanze estive a quelli invernali di fine anno, molte persone si mettono a dieta. Quello che serve è una dieta bilanciata per perdere una taglia in un mese? Questa dieta di settembre suggerita da Food Genuine fa proprio al caso nostro. Si tratta di una dieta facile che si può personalizzare scegliendo tra le varie opzioni, e che con le sue 1200/1300 calorie ci permette di perdere peso senza difficoltà. Regole.

-Bere almeno un litro di acqua al mattino

-Sorseggiare due bicchieri di acqua acidulata con succo di limone (o tè al limone) durante il giorno

-Fare mezzora di attività fisica o passeggiata a passo svelto tutti i giorni

Colazione: scegli tra una delle seguenti opzioni, aggiungendo caffè o tè con stevia

-150 grammi di yogurt greco scremato con stevia e cannella + due fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata.

-200 ml di latte scremato, un kiwi o una prugna grande + un pacchetto di pavesini o 3-4 frollini

-125 gr di yogurt magro bianco o di soia, 2 fette wasa con 2 cucchiaini di composta di mele, mezza banana (50 grammi).

Snack: scegli una tra le seguenti opzioni

-150 grammi di frutta a scelta (no uva o banana)

-una barretta cereali tipo Fitness

-125 gr di yogurt magro bianco o di soia

-100 gr di frutta a scelta + 4 mandorle Pranzo.

Inizia il pranzo con un piccolo antipasto a base di cetrioli crudi, finocchi crudi, indivia +

50 grammi (peso a crudo) di riso basmati, riso rosso, grano saraceno, pasta di grano saraceno, pasta integrale, quinoa, oppure 70 grammi di pane integrale con, a scelta:

- 25 grammi di formaggio stagionato o un uovo + 200 gr di verdure a scelta e un cucchiaino di olio

- 50 grammi di prosciutto cotto o petto di tacchino + 200 gr di verdure a scelta e un cucchiaino di olio

- 80 gr di cozze, calamari o gamberetti + 200 gr di verdure a scelta e un cucchiaino di olio

- 60 gr di mozzarella o 80 grammi di ricotta + 200 gr di verdure a scelta

- 80 gr di legumi a scelta (da lessi) o 100 gr di piselli freschi + 200 gr di verdure a scelta e un cucchiaino di olio

+ Una tisana o un caffè con stevia. Snack: scegli una tra le seguenti opzioni

-125 gr di yogurt magro bianco o di soia con un cucchiaino di marmellata o miele

-10 mandorle o 15 pistacchi

-10 grammi di cioccolato fondente extra + una carota media

Cena: scegli tra le seguenti opzioni

-150 grammi di fiocchi di latte

-120 grammi di carne di pollo o tacchino sgrassata

-100 gr di bresaola

-80 gr di salmone affumicato

-due scatolette di tonno al naturale

-100 gr di carne di vitello

-100 gr di tofu al naturale

-frittata di un uovo più due albumi

-120 grammi di pesce bianco come orata, merluzzo, platessa, spigola

+ un cucchiaino di olio in tutto, 300 grammi di verdura o una porzione di minestrone senza legumi né patate, spezie e aromi a scelta, succo di limone o aceto di mele.

Dopocena: 2 noci o 10 grammi di cioccolato extra fondente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare