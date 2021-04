Cronaca 323

Trombosi dopo il vaccino AstraZeneca, dichiarata la morte cerebrale per l'avvocato di Tusa

Si tratta del secondo caso di trombosi avvenuto a Messina dopo la somministrazione del vaccino anglosvedese

Redazione

09 Aprile 2021 07:53

È stata dichiarata la morte cerebrale per Mario Turrisi, il 45enne avvocato di Tusa colpito da emorragia cerebrale due settimane dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid AstraZeneca. Come scrive Rita Serra sul Giornale di Sicilia in edicola, l'uomo era ricoverato al Policlinico di Messina dal giorno di Pasqua ma non si è più svegliato dal coma. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi. Si tratta del secondo caso di trombosi avvenuto a Messina dopo la somministrazione del vaccino anglosvedese: una settimana fa il decesso di Augusta Turiaco, 55 anni, vaccinata un giorno prima dell'avvocato.

Turrisi era stato ex assessore e consigliere comunale a Tusa. Sul caso, subito segnalato all'Aifa, indaga anche la procusa di Patti.



