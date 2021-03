Attualita 649

Trombi nei pazienti, anche l'Irlanda sospende con effetto immediato il vaccino AstraZeneca

La Commissione Consultiva Vaccinale aveva raccomandato la sospensione della somministrazione del vaccino in seguito ai casi di trombi

Redazione

15 Marzo 2021 11:52

Il governo irlandese ha sospeso con effetto immediato la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca su raccomandazione della task force vaccinale di Dublino. Lo ha riferito un portavoce del ministero della Salute irlandese. La Commissione Consultiva Vaccinale aveva raccomandato la sospensione della somministrazione del vaccino in seguito ai casi di trombi segnalati in alcuni pazienti che avevano ricevuto il siero.

La Commissione ha diffuso la raccomandazione in seguito alle nuove informazioni giunte dall’agenzia del farmaco norvegese, secondo la quale i pazienti ricoverati per sospette reazioni avverse al vaccino stanno manifestando emorragie, trombi e calo del numero di piastrine.

I trombi segnalati in una trentina di pazienti avevano già spinto 7 nazioni, tra cui la Norvegia, a sospendere l’inoculazione del siero. In Irlanda sono state somministrate quasi 120 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, per lo più a lavoratori del settore sanitario.

«È stato concluso che non c'è alcun legame tra il vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19 e questi casi», ha spiegato Ronan Glynn, capo della task force vaccinale di Dublino, «ad ogni modo, agendo sulla base del principio di precauzione e in attesa di nuove informazioni, la Commissione ha raccomandato la temporanea sospensione della somministrazione del vaccino di AstraZeneca in Irlanda». La task force si riunirà oggi per esaminare nuovi dati.



