Cronaca 243

Tromba d'aria da Menfi a Mazara del Vallo e grandinata: paura tra gli abitanti

Il fenomeno atmosferico di grandi proporzioni ha gettato nel panico centinaia di persone

Redazione

Una tromba d’aria si è formata in mare di fronte a Marinella di Selinunte, nel territorio del comune di Castelvetrano, nel Trapanese. Il fenomeno atmosferico di grandi proporzioni ha gettato nel panico centinaia di persone che temevano arrivasse a terra. In particolare panico fra bi pescatori di Marinella. La tromba d’aria si è mossa dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo e la gente ha filmato l’evento invocando antiche litanie usate dai pescatori per farlo cessare. Contemporaneamente, sulla zona, dal mare fino all’abitato di Castelvetrano, si è registrata una forte grandinata con chicchi molto grossi.(Gds.it)



© Riproduzione riservata

