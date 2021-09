Cronaca 532

Tromba d'aria a Pantelleria, due morti e nove feriti: quattro sono in gravi condizioni

a tromba d’aria ha letteralmente sollevato una decina di auto che sono finite sui campi. L'evento intorno alle 19

Redazione

10 Settembre 2021 20:46

Tragedia a Pantelleria a causa di una tromba d’aria che si è abbattuta sull'isola. Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite, 4 delle quali in gravi condizioni. L’evento si è verificato intorno alle 19 in località Campobello, a circa tre chilometri dal centro. La tromba d’aria ha letteralmente sollevato una decina di auto che sono finite sui campi. Una delle vittime si trovava all’interno di una delle vetture, mentre la seconda è stata trovata a terra. Si registrano danni anche ad alcune case, che sono state scoperchiate ed ai classici muretti a secco.

Il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso, fatica a nascondere la disperazione. "Ci sono due morti e diversi feriti - dice -. E’ stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo".Su Facebook la protezione civile conferma che quattro dei nove feriti sono gravi e che sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. I sanitari del 118 che si trovano sull'isola parlano già di un bilancio in aumento. E sono ancora in corso le ricerche di eventuali dispersi.

Al momento sono pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l'elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno. Sulla Sicilia si è infatti abbattuta un’ondata di maltempo e per domani il dipartimento della Protezione Civile aveva già diffuso una allerta meteo.(Gds.it)



Tragedia a Pantelleria a causa di una tromba d'aria che si è abbattuta sull'isola. Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite, 4 delle quali in gravi condizioni. L'evento si è verificato intorno alle 19 in località Campobello, a circa tre chilometri dal centro. La tromba d'aria ha letteralmente sollevato una decina di auto che sono finite sui campi. Una delle vittime si trovava all'interno di una delle vetture, mentre la seconda è stata trovata a terra. Si registrano danni anche ad alcune case, che sono state scoperchiate ed ai classici muretti a secco. Il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso, fatica a nascondere la disperazione. "Ci sono due morti e diversi feriti - dice -. E' stata certamente una tromba d'aria che ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo".Su Facebook la protezione civile conferma che quattro dei nove feriti sono gravi e che sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. I sanitari del 118 che si trovano sull'isola parlano già di un bilancio in aumento. E sono ancora in corso le ricerche di eventuali dispersi. Al momento sono pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l'elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno. Sulla Sicilia si è infatti abbattuta un'ondata di maltempo e per domani il dipartimento della Protezione Civile aveva già diffuso una allerta meteo.(Gds.it)

Ti potrebbero interessare