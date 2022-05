Sport 250

Trofeo Podistico Sciacca Terme, trionfa la Marathon Caltanissetta: presenti oltre 300 atleti

Poker di vittorie per Angela La Monica della Marathon Caltanissetta

Redazione

Poker di vittorie per Angela La Monica della Marathon Caltanissetta; l’atleta, al 2° Trofeo podistico Sciacca, conquista il quarto titolo su quattro gare disputate. Oltre 320 atleti hanno gareggiato percorrendo le strade di Sciacca, nota città marinara, turistica e termale; circuito collinare da 2 km, ripetuto 5 volte, con partenza da Piazza Duomo e giro di boa in viale della Vittoria.

Effervescenti i 14 atleti della Marathon Caltanissetta, carichi di grinta ed entusiasmo hanno concluso la gara con ottimi risultati; 4 podi conquistati. Angela La Monica continua la sua escalation senza tregua, come una vera leonessa ha dominato la gara senza tentennamenti; per lei la prima posizione assoluta con un tempo di 40’33’’. Intrepido l’atleta Augello Francesco, conquista il gradino più alto nella sua categoria ( SM40) con 37’13’’; gara strategica per lui, con aumento e controllo della velocità già dal secondo giro.Podio anche per Luigi Trentuno (SM65) e Mattia Falzone (P), il primo blocca il crono a 45’18’’ classificandosi primo nella propria categoria, il secondo a 44’23’’ aggiudicandosi la seconda posizione di categoria. Buoni i risultati delle altre donne Marathon CL: Graziella Giambra 53’32’’, Maria Riggi 56’27’’, Domenica Cannistraci 01h01’38’’.Di seguito i risultati degli uomini: Giovanni Zagarella 44’16’’, Giuseppe Fasciana 45’32’’, Carmelo Dibilio 49’57’’, Giuseppe Zagarella 50’12’’, Massimo Cancemi 51’07’’, Fabio Sole 51’27’’, Salvatore Barbera 52’17’’. Vincitore assoluto Francesco Nucera, taglia il traguardo in 34’25’’. Ottimo rientro per Lea Romano, l’atleta, anch’ella della Marathon Caltanissetta, ha gareggiato alla 11ª Mezza maratona di Capo d’Orlando per la 10,5 Km; conclude in 01h03’43’’. Atleti che durante la settimana introducono, più o meno forzatamente, costanti allenamenti, compatibilmente agli impegni familiari e/o lavorativi; allenamenti atti a poter raggiungere certi risultati, a volte parecchio eclatanti, come quelli visti. Chilometri percorsi continuamente a Pian del Lago, tracciato più idoneo nella nostra città, ma allo stesso tempo pieno di insidie. Di recente l’atleta Augello ha scritto un articolo di denuncia, affinché l’attuale amministrazione potesse prendere seri provvedimenti, al fine di tutelare le tantissime persone che fanno sport lungo viale Stefano Candura. Atleti che spiccano in tutta la Sicilia e chiedono ad alta voce un luogo sicuro dove poter praticare lo sport più semplice e naturale che esista: la corsa.



© Riproduzione riservata

