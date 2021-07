Sport 63

Trofeo delle province a Catania, l'Atletica Caltanissetta conquista tre medaglie

La manifestazione sportiva si è svolta al Cus di Catania e ha visto la presenza di atleti provenienti dal tutta la Sicilia

Redazione

22 Luglio 2021 12:01

Lo scorso 15 luglio i ragazzi e le ragazze dell’A.S.D. Atletica di Caltanissetta hanno preso parte alla competizione sportiva denominata 2^ tappa del Trofeo Nazionale delle Province disputata presso il CUS di Catania ed organizzata dalla Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Nonostante il caldo afoso con temperature di oltre 35°C e la cenere vulcanica che ha reso la pista molto scivolosa, i tre atleti Nisseni, accompagnati e diretti dall’allenatore Giuseppe Scimè, sono riusciti a portare a casa tre medaglie salendo sul podio dopo essersi distinti per grinta e preparazione tecnica. Il primo dei titoli conquistati arriva da Sara Adornetto nella specialità 50 hs esordiente EF8 che è riuscita a salire nel gradino più alto con un tempo di 11”5, altra medaglia per l’atleta Bartolo Riggi nei 2000 metri cetgoria CM che riesce a conquistare il secondo posto con un tempo di 7’45”6, infine terzo posto per Lucia Farinella che ha partecipato al Biathlon esordienti EF10 eseguendo i 50 m ostacoli in 9”6 e il salto in alto di 1,15 m, totalizzando un punteggio di 1206.

Siamo fieri dei risultati sin qui ottenuti, commenta il Presidente dell’A.S.D. Atletica Caltanissetta Florinda Augello, mentre l’allenatore Giuseppe Scimè si ritiene soddisfatto della performance degli atleti che sono il frutto di grandi sacrifici di una stagione invernale aggravata dalla pandemia Covid 19. Nonostante le problematiche legate alla pandemia, dopo le vittorie ottenute ad Enna il 19 giugno in occasione del trofeo delle Province, la 2^ tappa del Trofeo Nazionale delle Province disputata presso il Cus di Catania, continua Scimè, è la dimostrazione che i giovani atleti hanno tanta voglia di fare e di mettersi in gioco. Gli allenamenti continueranno senza alcuna sosta, neanche per le vacanze estive, e l’A.S.D. Atletica Caltanissetta sarà presente in diversi appuntamenti del calendario agonistico della FIDAL per i mesi di luglio e agosto. La prossima tappa sarà il 2° trofeo delle Province di giorno 26 luglio a Castelbuono e a seguire il 30 luglio alla manifestazione provinciale su pista a Sciacca, il primo di agosto saremo con certezza presenti nella città di Castrofilippo e giorno 21 agosto a Catania. C’è ancora tanto da fare ma con il contributo degli atleti sono sicuro che riusciremo ad ottenere ottimi risultati.





Lo scorso 15 luglio i ragazzi e le ragazze dell'A.S.D. Atletica di Caltanissetta hanno preso parte alla competizione sportiva denominata 2^ tappa del Trofeo Nazionale delle Province disputata presso il CUS di Catania ed organizzata dalla Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Nonostante il caldo afoso con temperature di oltre 35°C e la cenere vulcanica che ha reso la pista molto scivolosa, i tre atleti Nisseni, accompagnati e diretti dall'allenatore Giuseppe Scimè, sono riusciti a portare a casa tre medaglie salendo sul podio dopo essersi distinti per grinta e preparazione tecnica. Il primo dei titoli conquistati arriva da Sara Adornetto nella specialità 50 hs esordiente EF8 che è riuscita a salire nel gradino più alto con un tempo di 11"5, altra medaglia per l'atleta Bartolo Riggi nei 2000 metri cetgoria CM che riesce a conquistare il secondo posto con un tempo di 7'45"6, infine terzo posto per Lucia Farinella che ha partecipato al Biathlon esordienti EF10 eseguendo i 50 m ostacoli in 9"6 e il salto in alto di 1,15 m, totalizzando un punteggio di 1206. Siamo fieri dei risultati sin qui ottenuti, commenta il Presidente dell'A.S.D. Atletica Caltanissetta Florinda Augello, mentre l'allenatore Giuseppe Scimè si ritiene soddisfatto della performance degli atleti che sono il frutto di grandi sacrifici di una stagione invernale aggravata dalla pandemia Covid 19. Nonostante le problematiche legate alla pandemia, dopo le vittorie ottenute ad Enna il 19 giugno in occasione del trofeo delle Province, la 2^ tappa del Trofeo Nazionale delle Province disputata presso il Cus di Catania, continua Scimè, è la dimostrazione che i giovani atleti hanno tanta voglia di fare e di mettersi in gioco. Gli allenamenti continueranno senza alcuna sosta, neanche per le vacanze estive, e l'A.S.D. Atletica Caltanissetta sarà presente in diversi appuntamenti del calendario agonistico della FIDAL per i mesi di luglio e agosto. La prossima tappa sarà il 2° trofeo delle Province di giorno 26 luglio a Castelbuono e a seguire il 30 luglio alla manifestazione provinciale su pista a Sciacca, il primo di agosto saremo con certezza presenti nella città di Castrofilippo e giorno 21 agosto a Catania. C'è ancora tanto da fare ma con il contributo degli atleti sono sicuro che riusciremo ad ottenere ottimi risultati.

Ti potrebbero interessare