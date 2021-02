Attualita 239

Lampedusa, la spiaggia dell'isola dei Conigli è stata eletta la più bella d'Europa

Lampedusa conquista un nuovo primato. La spiaggia dei Conigli si trova in una riserva naturale protetta. E' possibile accedere alla spiaggia solo di giorno

24 Febbraio 2021

Lampedusa conquista un nuovo primato. TripAdvisor infatti ha eletto la spiaggia dell'Isola dei Conigli la migliore d’Europa. Una vittoria resa possibile dalle recensioni poi condivise sulla piattaforma TripAdvisor che ha quindi assegnato il premio Travellers’ Choice Best of the Best Awards for Beaches riferito all’Europa proprio alla spiaggia siciliana.Già eletta - sempre da TripAdvisor - spiaggia più bella del mondo nel 2013, d’Europa e d’Italia nel 2014, 2015 e 2019, la spiaggia dei Conigli si trova in una riserva naturale protetta. E' possibile accedere alla spiaggia solo di giorno, per non interferire con la nidificazione delle tartarughe marine.

Al secondo posto della classifica TripAdvisor c'è Playa de Cofete a Fuerteventura, mentre al terzo posto c'è Praia da Falesia di Olhos de Agua, nel cuore dell’Algarve, in Portogallo.

La spiaggia più bella del mondo invece è quella australiana di Whitehaven, nel cuore della Grande Barriera Corallina.





