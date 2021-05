Politica 321

Tribunale di Gela senza presidente, il deputato del Pd Carmelo Miceli interroga la ministra Cartabia

A chiedere che venisse depositata l'interrogazione il segretario provinciale Peppe Di Cristina e il presidente del partito Annalisa Petitto

Redazione

06 Maggio 2021 16:00

Fa quadrato il PD provinciale di Caltanissetta sulla mancanza, da oltre due anni, del Presidente del Tribunale di Gela. L’onorevole Carmelo Miceli, componente della Commissione Giustizia e della Commissione Antimafia alla Camera dei deputati, ha depositato un’interrogazione alla Ministra Cartabia, su richiesta del Segretario Provinciale Peppe Di Cristina e del Presidente del Partito Annalisa Petitto. L’onorevole Miceli ha sottolineato che “Il vertice di un presidio di Giustizia come quello di Gela non può restare vacante soprattutto in un territorio riconosciuto tra quelli ad altissima densità criminale”. Peppe Di Cristina e Annalisa Petitto, nel ringraziare pubblicamente l’onorevole Miceli per l’attenzione prestata alle necessità del territorio gelese e della provincia nissena tutta, auspicano un immediato intervento della Ministra e sottolineano che l’organizzazione della giustizia locale è di primaria e fondamentale importanza nella lotta e nel contrasto alla mafia ed alle illegalità tutte ma, soprattutto, è il modo per restituire al cittadino comune la fiducia verso la giustizia che mai come adesso deve essere rapida ed al passo con i tempi.



