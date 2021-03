Attualita 481

Tribunale di Gela, Commissione Antimafia scrive al ministro: "Nominare subito il presidente"

Il tribunale di Gela è senza un presidente da due anni. Una situazione di disagio che si aggiunge alle già note criticità legate alla carenza di personale

Redazione

18 Marzo 2021 18:45

La Commissione Antimafia Regionale ha trasmesso una nota al Vice Presidente del CSM David Ermini e alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia, cui ha rappresentato "le forti preoccupazioni sul fatto che a distanza di quasi due anni non si sia ancora proceduto alla nomina di un nuovo presidente del Tribunale di Gela".

Nell’auspicare un intervento risolutivo in tempi brevi, la Commissione ha evidenziato inoltre "come tale situazione di disagio si sommi alle già note criticità legate alle carenze della dotazione organica che da tempo affliggono il tribunale gelese." "Una situazione - afferma il Presidente della Commissione Claudio Fava - la cui soluzione non può più essere procrastinata”.



