Treviso, resta incastrata con la testa in un macchinario: muore operaia 26enne

L'azienda in cui lavorava la vittima si occupa di produzione e commercializzazione di alimenti surgelati

Incidente sul lavoro a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Un'operaia di 26 anni, di origini albanesi, è morta in un'industria alimentare dopo essere rimasta incastrata con la testa all'interno di un macchinario. Lo schiacciamento le è stato fatale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, soccorritori e vigili del fuoco. L'azienda in cui lavorava la vittima si occupa di produzione e commercializzazione di alimenti surgelati. Il decesso della 26enne, secondo i primi accertamenti, sarebbe avvenuto per lo schiacciamento delle vertebre cervicali.



