Trentenne muore per un malore improvviso mentre è in vacanza con la fidanzata: lei finisce all'ospedale sotto choc

Il decesso è avvenuto in un B&B, i carabinieri stanno indagando sull'accaduto

Redazione

Aveva da poco finito di fare colazione, quando ha accusato un malore e in breve tempo ha avuto un arresto cardiocircolatorio. È morto così, verso le ore 11 di sabato 26 agosto, in un bed and breakfast di via Madonna del Passo a Otranto, un giovane di 30 anni originario della provincia di Lodi che si trovava in vacanza con la sua fidanzata in Puglia. I sanitari del 118 sono stati allertati immediatamente dalla compagna, che ha assistito a tutta la scena in prima persone ma, una volta accorsi sul posto, non sono stati sufficienti i loro tentativi di rianimazione ed è stato constatato il decesso dell’uomo. La donna, in stato di shock, è stata ricoverata in ospedale per accertamenti ma la sua situazione non desta preoccupazioni. Nel frattempo, i carabinieri di Otranto stanno indagando sull’accaduto.



