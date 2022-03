Cronaca 634

Caltanissetta, il 118 festeggia i suoi primi 30 anni. Misuraca: "Grazie a tutti gli operatori per lo spirito di abnegazione". Il video

In mattinata gli studenti della scuola "Giovanni Verga" hanno imparato come si effettuano le manovre di rianimazione cardiopolmonare

Redazione

25 Marzo 2022 13:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/trentennale-118 Copia Link Condividi Notizia

Medici, infermieri e soccorritori tutti in piazza oggi per abbracciare la cittadinanza in occasione del trentennale del 118. La centrale operativa di Caltanissetta, diretta da Giuseppe Misuraca, ha salutato l'evento in piazza Garibaldi incontrando cittadini e scolaresche ai quali è stato distribuito materiale informativo. I ragazzi hanno anche imparato come si esegue una rianimazione cardiopolmonare, sotto la guida di esperti, su manichini utilizzati per la formazione dei soccorritori. A conclusione delle manifestazioni, domenica 27, grazie alla disponibilità del direttore del presidio Sant'Elia Benedetto Trobia, sarà anche illuminata la facciata dell'ex ospedale Dubini, sede della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, con musiche inedite composte proprio in onore del sistema dell'emergenza. Il direttore della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca, intervistato da Rita Cinardi ha raccontato l'importanza dell'iniziativa cogliendo l'occasione per ringraziare tutto il personale che ogni giorno è a lavoro per salvare vite umane.



Medici, infermieri e soccorritori tutti in piazza oggi per abbracciare la cittadinanza in occasione del trentennale del 118. La centrale operativa di Caltanissetta, diretta da Giuseppe Misuraca, ha salutato l'evento in piazza Garibaldi incontrando cittadini e scolaresche ai quali è stato distribuito materiale informativo. I ragazzi hanno anche imparato come si esegue una rianimazione cardiopolmonare, sotto la guida di esperti, su manichini utilizzati per la formazione dei soccorritori. A conclusione delle manifestazioni, domenica 27, grazie alla disponibilità del direttore del presidio Sant'Elia Benedetto Trobia, sarà anche illuminata la facciata dell'ex ospedale Dubini, sede della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, con musiche inedite composte proprio in onore del sistema dell'emergenza. Il direttore della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca, intervistato da Rita Cinardi ha raccontato l'importanza dell'iniziativa cogliendo l'occasione per ringraziare tutto il personale che ogni giorno è a lavoro per salvare vite umane.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare