Trenta case, auto di lusso e persino un castello: confiscato il tesoro del re delle rapine ai portavalori di Andria. Ecco cosa possedeva

Il patrimonio è costituito da 119 terreni agricoli, per oltre 530 ettari, 3 aziende agricole, 23 veicoli di cui 6 automobili

Redazione

Un capitale immenso, con case, beni di lusso, auto eleganti e costose, persino un castello. C’è voluto un lungo lavoro per procedere, oggi, all’esecuzione della confisca del patrimonio accumulato da Giuseppe Magno, 57 anni. Beni del valore complessivo di 80 milioni di euro su cui hanno messo i sigilli i carabinieri del comando provinciale di Bari, dando esecuzione al decreto emesso dalla III sezione del Tribunale della Prevenzione di Bari. Secondo l’accusa, Magno, detenuto nel carcere di Bari dal 2019, avrebbe accumulato un «immenso capitale suddiviso in beni immobili, compensi aziendali, beni di lusso e conti correnti vari, in conseguenza di attività illecite legate essenzialmente a rapine in danno di portavalori e furti ai bancomat».

«Gli accertamenti patrimoniali, avviati nel dicembre 2019 dalla Procura della Repubblica di Trani a seguito dell'arresto dell'imprenditore, hanno consentito di verificare gli acquisti, le costituzioni aziendali e le movimentazioni finanziarie dell'interessato e della sua famiglia nell'ultimo trentennio – spiegano i carabinieri -. L'attività investigativa ha evidenziato non soltanto l'elevata pericolosità, ma l'illecita provenienza dei capitali, attraverso i quali il 57enne era riuscito a costituire il suo impero».

Il patrimonio accumulato da quello che è stato ribattezzato il re delle rapine ai portavalori e della sua famiglia, è costituito da 119 terreni agricoli, per oltre 530 ettari, 3 aziende agricole, 23 veicoli di cui 6 automobili (compresa una Porsche Panamera), disponibilità finanziarie varie e29 immobili (appartamenti, ville, locali commerciali, capannoni industriali), tra cui l'autoparco ad Andria e il cosiddetto «Castello», ovvero l'abitazione residenziale che da sola ha un valore stimato di circa tre milioni di euro.



