Treno-bus per Valle dei Templi, Amata: «Mobilità efficiente per far prosperare il turismo»

La sinergia tra Trenitalia e Tua (Trasporti urbani Agrigento) per far scoprire il patrimonio storico

«La mobilità efficiente è indispensabile affinché il turismo in Sicilia prosperi. Gli ottimi risultati degli ultimi anni devono rappresentare per noi soltanto un punto di partenza. Grazie all'offerta di Trenitalia, da sempre attenta alle esigenze del nostro territorio, facciamo un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un'offerta turistica più semplice e soddisfacente per tutti quei viaggiatori che intendono scoprire il nostro immenso patrimonio storico, artistico e culturale, da una sponda all'altra dell'Isola». Lo dichiara l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, commentando l'introduzione da parte di Trenitalia e Tua (Trasporti urbani Agrigento) del servizio treno-bus per raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento.



