Treni Frecciabianca in arrivo in Sicilia: partiranno da Caltanissetta e Enna

Le tratte saranno attive da fine ottobre. Le carrozze saranno dotate tutte di bar e wifi

Redazione

07 Ottobre 2021 13:24

Sono sbarcati in Sicilia i primi vagoni del Frecciabianca, treni ad alta velocità già presenti in tutta Italia. Gli 8 treni sono tutti dotati di bar e Wi-Fi a bordo e le tratte che saranno attive da fine ottobre partiranno da Enna e Caltanissetta. Le tratte saranno attive da fine ottobre, e pretendono la presenza di 8 treni Frecciabianca. I binari su cui viaggeranno saranno sempre gli stessi ma i cantieri sono ancora attivi per raddoppiarli. I treni arriveranno fino a Reggio Calabria dove ci sarà una coincidenza che collegherà in modo diretto Roma.



