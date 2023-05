Cronaca 789

Treni, cancellate per maltempo 5 corse tra le province di Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Palermo

Trenitalia ha precisato che i treni regionali nel corso della giornata potranno subire ritardi, cancellazioni e limitazioni

Redazione

I provvedimenti per prevenire disagi o incidenti legati all'ondata di maltempo che sta investendo soprattutto la Sicilia occidentale riguardano anche i trasporti. Trenitalia, infatti, per oggi ha cancellato cinque corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Alcune sono state sostituite dai bus. Ecco quali.

Maltempo in Sicilia, ecco le corse dei treni cancellate

Sulle linee Agrigento-Palermo, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento Trenitalia ha cancellato cinque corse e ha precisato che i treni regionali nel corso della giornata potranno subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Al momento non è partito il treno da Castelvetrano a Terrasini-Cinisi delle 5, quello da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05, quello da Castelvetrano a Trapani e da Trapani a Castelvetrano. Cancellata anche la corsa da Terrasini-Cinisi a Trapani.



