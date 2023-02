Politica 285

Tregua fiscale, i consiglieri di Fratelli d'Italia a Caltanissetta chiedono all'amministrazione quali iniziative intende intraprendere

Con la legge di Bilancio 2023 è prevista la sanatoria riguardante le cartelle Imu e Tari emesse fra il 2010 e il 2015

Redazione

I consiglieri comunali, Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, di Fratelli d'Italia hanno presentato una interrogazione alla luce della Legge di Bilancio del 2023 che prevede per i comuni Italiani tramite apposita delibera di decidere se se accettare, anche in forma parziale, la sanatoria riguardante le cartelle IMU e TARI emesse fra il 2010 e il 2015. Senza la delibera, comunque, si applica lo stralcio di sanzioni e interessi, "a meno che - spiegano i due consiglieri - si dichiari il contrario come alcuni comuni d’Italia stanno così procedendo".

I consiglieri comunali, quindi, chiedono all'amministrazione comunale di comunicare ai consiglieri e alla cittadinanza la volontà e "si pubblicizzi attraverso i canali istituzionali l’eventuale possibilità rivolta ai cittadini nisseni volta alla pacificazione tributaria con l’ente Comune".





