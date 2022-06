Cronaca 409

Tragedia sfiorata a Campofranco: crolla il tetto dell'istituto Pirandello

Su quanto è successo interviene la Cisl Caltanissetta Enna

Redazione

La Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, in una nota a firma del segretario generale Emanuele Gallo e del coordinatore provinciale Cisl Scuola, Emanuele Caci, unitamente alla federazione di categoria Cisl Scuola Agrigento Caltanissetta Enna essendo venuta a conoscenza del crollo di una vasta porzione del soffitto di un’aula dell’edificio che ospita l’Istituto Pirandello a Campofranco ritiene che sia urgente predisporre la messa in sicurezza dell’ambiente scolastico necessario per la tutela degli studenti e dei lavoratori prima dell’avvio del nuovo anno scolastico con strumenti di emergenza.Gli interventi di edilizia scolastica di tutta la provincia di Caltanissetta sono state più volte da noi evidenziate anche nelle riunioni i tavoli Istituzionali.Inoltre gli interventi devono adeguare gli edifici alle norme antincendio e antisismiche. Basti pensare che il 49% degli edifici scolastici della provincia di Caltanissetta necessitano di manutenzione urgente e di messa in sicurezza. Questo tipo di intervento può contribuire a dare una spinte alla ripresa economica e produttiva.



