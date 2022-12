Salute 2434

Quattordicenne ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta trasferita su un volo dell'Aeronautica Militare nel Nord Italia

La ragazza, che era rimasta vittima di un brutto incidente, è stata salvata dai medici e adesso potrà proseguire la Riabilitazione in un centro del Nord Italia

Rita Cinardi

Questa mattina è finalmente partita per eseguire il trattamento riabilitativo, accompagnata dai genitori e da un rianimatore, una quattordicenne niscemese che il 13 settembre scorso, a seguito di un brutto incidente stradale, è stata ricoverata, in gravissime condizioni, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La giovane paziente è stata trasportata dall'ospedale Sant'Elia a Catania dove l'aspettava un volo dell'Aeronautica Militare che l'ha condotta fino a Linate e da lì sarà ricoverata all'Irccs Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. "La ragazza per diverso tempo è rimasta appesa a un filo, tra la vita e la morte ma i medici e tutto il personale della Rianimazione - spiega il primario del reparto Giancarlo Foresta (nella foto) - assieme ai neurochirurghi (che l'hanno sottoposta a ben due difficili interventi), ai gastroenterologi e ai fisioterapisti sono riusciti a metterla in condizioni di affrontare il lungo trattamento riabilitativo che la aspetta e che dovrebbe riportarla, fra qualche tempo, a casa a proseguire serenamente la sua vita. Il ricovero sarà effettuato in un centro del nord Italia specializzato nella riabilitazione pediatrica, considerato che in Sicilia tali strutture sono assenti. I genitori della ragazza assieme ringraziano con tutto il cuore per lo sforzo congiunto del personale della Prefettura di Caltanissetta, dell'Aereonautica italiana, della Direzione sanitaria e amministrativa dell'ASP e del personale della rianimazione che hanno consentito l'attivazione dell'aereo militare messo a disposizione dal Consiglio dei ministri che, dall'aeroporto di Catania, ha trasportato la piccola paziente. A noi - conclude Foresta - non resta che aspettarne il ritorno quanto prima".



