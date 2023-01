Politica 269

Tre richieste di accesso agli atti e nessuna risposta dal Comune di Caltanissetta. Petrantoni: "Sarò costretto a denunciare un'omissione di atti d'ufficio"

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia vuole vederci chiaro in merito alla documentazione inoltrata alla giuria per l'evento Urban Award organizzato dall'Anci

Redazione

"Poca trasparenza negli atti amministrativi e silenzio assordante davanti a ben tre richieste di accesso agli atti". La denuncia pubblica giunge dal consiglieri comunale di Fratelli d'Italia Salvatore Petrantoni che vuole vederci chiaro in merito alla documentazione inviata dall’amministrazione comunale alla giuria dell’Urban Award (un evento dedicato alla mobilità sostenibile promosso da Anci). E per fare chiarezza il consigliere ha presentato accesso agli atti all'inizio di dicembre, ma nulla da fare. Nessuna risposta gli è stata data.

Dopo dieci giorni una nuova istanza, questa volta però è stata inoltrata anche al segretario generale dell'ente. Di risposta alcuna traccia, così lo scorso 5 gennaio un nuovo sollecito per scongiurare "l’incresciosa ma a questo punto ormai necessaria denuncia agli organi preposti per la mancata risposta all’accesso agli atti, prefigurando un possibile reato penale di omissione di atti d’ufficio", afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia il quale non ottenendo risposte da parte dell'amministrazione comunale teme che "la documentazione sia inadeguata o addirittura ridicola se non perfino inesistente".



