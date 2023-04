Cronaca 434

Tre poliziotti liberi dal servizio tornano da un concerto e salvano un uomo

L'uomo soccorso era privo di conoscenza in un punto in cui rischiava di essere travolto dalle vetture di passaggio

Redazione

Sono tre amici che tornano in piena notte da un concerto e, per quanto liberi dal servizio, sono anche poliziotti: quando notano un uomo inerte a terra fermano l'auto, gli prestano i primi soccorsi e si adoperano per contattare parenti e conoscenti. E' successo a Torino in corso Vercelli, verso la periferia della città. I tre, Fabrio, Francesco e Andrea, in organico nella questura del capoluogo piemontese, stavano rientrando da Assago (Milano). L'uomo soccorso era privo di conoscenza, nei pressi di un distributore di servizio, in un punto in cui rischiava di essere travolto dalle vetture di passaggio.

Dopo diversi tentativi sono riusciti a risvegliarlo: oltre a una ferita a una caviglia era in stato confusionale e ricordava il nome di battesimo e poco altro. Attraverso la rubrica telefonica del cellulare hanno contattato una sua amica che si è portata sul posto e, insieme agli operatori del 118, arrivati nel frattempo, lo ha accompagnato in ospedale. La donna ha inviato un'email in questura ringraziando per l'intervento i tre agenti, che ha definito "angeli".



