Tre denunciati a Caltanissetta: una donna positiva alla cocaina provoca incidente, un giovane evaso e un 48enne a spasso con un coltello

Inoltre sono stati denunciati all'autorità giudiziaria:

- una 35enne per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, poiché, alla guida della propria autovettura, collideva con altro veicolo e, all' esito degli esami tossicologici, risultava positiva all'utilizzo di sostanze stupefacenti del tipo "cocaina"; l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente di guida della donna è stata ritirata.

- un 25enne per evasione poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato controllato fuori della propria abitazione senza autorizzazione;

- un 48enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché, fermato a piedi e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 20 cm.

Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 3 soggetti che detenevano per uso personale hashish e marijuana.