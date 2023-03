Cronaca 408

Tre contagi di streptococco, scuole chiuse a Sant'Angelo Muxaro

Un ceppo altamente contagioso che ha indotto il sindaco Angelo Tirrito a chiudere le scuole e sospendere le attività didattiche

Redazione

Tosse, febbre alta, mal di gola ed arrossamenti cutanei. Sono tre i casi di streptococco di gruppo A invasiva accertati fino a ieri tra i bambini di Sant’Angelo Muxaro. Un ceppo altamente contagioso che ha indotto il sindaco Angelo Tirrito a chiudere le scuole e sospendere le attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado del territorio di Sant’Angelo Muxaro. Il primo cittadino del piccolo centro montano ha fatto sapere che ieri «sono stati già sanificati e puliti in maniera accurata tutti i locali scolastici». Ed ha rivolto alcune raccomandazioni ai propri concittadini. «È necessaria – ha detto Tirrito – una accurata pulizia e igiene personale, lavando spesso le mani. Monitorare lo stato di salute dei ragazzi e l’insorgere di possibili sintomi ed eventualmente contattatore il medico di famiglia. Raccomodando inoltre vigile attesa per chi è stato a diretto contatto con individui già positivi alla malattia. Non bisogna allarmarsi – ha sottolineato il sindaco - ma è giusto stare attenti e soprattutto fare prevenzione». (GdS.It)



