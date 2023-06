Tre ciclisti in giro per la Sicilia per promuovere la donazione del sangue: il progetto è dell'Avis di Caltanissetta

Salute 182

Tre ciclisti in giro per la Sicilia per promuovere la donazione del sangue: il progetto è dell'Avis di Caltanissetta

Antonio Carta, Saverio Raffa e Giuseppe Brunco hanno percorso quasi 1.200 chilometri con due volontari della Croce Rossa

Redazione

Mille… si, “1.000 chilometri per la vita” è il progetto dell’ Avis Caltanissetta, del presidente Gaetano Giambusso e del suo consiglio direttivo che ha coinvolto decine di Avis siciliane, a quello che può essere il miglior veicolo di comunicazione per sensibilizzare i siciliani al dono del sangue e del plasma. La partenza di tre donatori di sangue, Antonio Carta, Saverio Raffa e Giuseppe Brunco, non nuovi a queste imprese, hanno pensato bene di percorrere i quasi 1200 chilometri con a fianco due volontari della Croce Rossa Italiana, con partenza da Caltanissetta e con tappe a Santa Croce Camerina, Catania, Patti nel messinese, Carini, Sciacca per poi ritornare nel capoluogo Nisseno.

Il primo arrivo alle ore 16.00 di lunedi 12 giugno a Santa Croce Camerina, luoghi del fiction del commissario Montalbano, affiancati dal gruppo ciclistico camarinense, ha dato il giusto riconoscimento al sacrificio e alla passione di Antonio, Saverio e Giuseppe. Il sindaco l’arch. Giuseppe Dimartino, il presidente della locale Avis Salvatore Mandarà, assieme a consiglieri comunali, associativi e con il saluto del presidente dell’Avis provinciale di Ragusa dott. Salvatore Poidomani, hanno reso tutto a misura di sport, altruismo e solidarietà sociale.

Importante iniziativa, sostenuta da Avis Sicilia, in un particolare momento dove si fa già sentire la carenza del sangue in Sicilia – dice il presidente regionale Salvatore Calafiore – ogni azione di promozione, sensibilizzazione e comunicazione ad dono del sangue e del plasma, significa essere ancor più vicini ai malati ed ai bisognosi di cure. Martedì 13 giugno alle ore 7.00 partenza dall’Avis di Santa Croce Camerina con direzione Catania, mentre tutto il percorso può essere seguito live a https://gar.mn/d5V0WVe



