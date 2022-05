Attualita 712

Tre bimbi ucraini inseriti nella scuola "Caponnetto" di Caltanissetta: forniti zaini e materiale scolastico

I bambini sono ospitati da una famiglia nissena che si è anche occupata della loro iscrizione a scuola

Redazione

Festante accoglienza all’ICS “A. Caponnetto” di Caltanissetta per tre bambini ucraini che sono stati inseriti nelle classi della scuola primaria. I bambini sono ospitati da una famiglia nissena che si è anche occupata della loro iscrizione a scuola. Il dirigente scolastico prof. Maurizio Lomonaco, il DSGA dott.ssa Graziella Piazza, gli alunni della scuola primaria, le insegnanti e tutto il personale della scuola hanno accolto i nuovi alunni con un messaggio di benvenuto e tante bandierine ucraine e del nostro tricolore che è anche stato donato ai piccoli. La scuola ha fornito loro zaini e materiale scolastico e si adopererà per l’inserimento in attività sportive anche extrascolastiche. E’ stato un momento emozionante, l’inizio di un concreto percorso di integrazione che non conosce confini e che favorirà una sicura crescita umana e culturale, attraverso lo scambio formativo e il sostegno sociale.



