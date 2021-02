Cronaca 293

Tre auto e uno scooter a fuoco: panico nella notte in via Amendola a Gela

Le fiamme, partire da una Mercedes, hanno interessato anche la facciata di un palazzo

Rita Cinardi

12 Febbraio 2021 12:13

Tre automobili e uno scooter a fuoco nella notte in via Amendola a Gela, nel quartiere San Giacomo. L’incendio, che si è verificato intorno alle 2.30 ha interessato una Mercedes, una Lancia, una Bmw e uno scooter Honda Sh. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco allertati dai residenti presi dal panico. Le fiamme, infatti, hanno interessato anche la facciata di un palazzo. Pare che l’incendio sia partito dalla Mercedes Gla di proprietà di una donna disoccupata. La polizia, che sta indagando sull’episodio, non esclude la natura dolosa del rogo.

