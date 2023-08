Cronaca 1736

Travolto dal trattore mentre stava andando in campagna: morto un 56enne

La tragedia si è registrata a Licata. Nulla da fare per l'imprenditore agricolo

Redazione

Un uomo di 56 anni ha perso la vita sul lavoro a Licata, nell’Agrigentino. Il trattore cingolato con cui l’uomo, un agricoltore, stava arando il terreno, in via Riesi, si è ribaltato finendo in una cunetta. Niente da fare per il 56enne, rimasto schiacciato dal mezzo. Sul posto sono a corsi i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, un’autoambulanza e un elicottero del 118.



