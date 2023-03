Cronaca 891

Travolto da un autobus di linea a Milano muore in ospedale: la tragica fine di Federico

Il 25enne non era originario di Milano, si era trasferito in città da Bagno a Rispoli, in provincia di Firenze

A Milano un 25enne è morto in ospedale, dopo che era stato travolto da un autobus di linea mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto è avvenuto in via Padova, all'altezza dell'incrocio con via Arici. Il giovane Federico Cafarella è stato sbalzato dal mezzo dell'Atm della linea 53 ed è apparso da subito in condizioni molto gravi. Il trasporto d'urgenza al Niguarda si è rivelato inutile, è arrivato al pronto soccorso già in coma. Il 25enne non era originario di Milano, si era trasferito in città da Bagno a Rispoli, in provincia di Firenze. Proseguono le indagini della polizia locale per accertare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità del conducente del bus. Il mezzo è dotato di una telecamera anteriore che avrebbe ripreso tutta la scena.



