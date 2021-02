Cronaca 399

Travolse e uccise due cuginetti: condanna a 9 anni di reclusione confermata per Rosario Greco

La tragedia si verificò l'11 luglio 2019 a Vittoria. I due bambini stavano giocando davanti la loro casa

La Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna a nove anni di reclusione per Rosario Greco, il conducente del Suv che, l'11 luglio 2019, a Vittoria, travolse ed uccise i due cuginetti undicenni Simone ed Alessio D'Antonio.

La prima sentenza che lo riteneva colpevole di omicidio stradale, aggravato dall'uso di sostanza alcoliche e psicotiche, era stata emessa il 26 maggio 2020 dal Gup Ivano Infarinato a conclusione del processo si era celebrato con il rito abbreviato.Rosario Greco era stato arrestato poco dopo quel drammatico incidente: il Suv che guidava travolse i due bambini che erano seduti sullo scalino di una casa nei pressi dell'abitazione di Alessio, che morì subito. Il cuginetto, Simone, sopravvisse per tre giorni e morì il 14 luglio in ospedale a Catania. (ANSA).



