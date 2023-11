Salute 118

Trattamento dell'Ipertrofia prostatica benigna: all'ospedale di Gela presentato il "laser verde"

Grazie alla sua particolare lunghezza d’onda, colpisce selettivamente le molecole di emoglobina contenute nel sangue e rilascia energia verso il bersaglio

Redazione

Si è svolto all'ospedale "Vittorio Emanuele” il primo corso di formazione specialistica sui trattamenti per l’Ipertrofia Prostatica Benigna con tecnologie avanzate. Attualmente, si assiste a un aumento delle patologie urologiche negli uomini. Mentre alcune di queste condizioni tendono a peggiorare con l'avanzare dell'età, sorprendentemente, altre stanno emergendo con una frequenza crescente tra i pazienti giovani. Basti pensare che in Italia il tumore alla prostata colpisce ogni anno 40.000 uomini, che di ipertrofia prostatica benigna soffre il 43% dei settantenni italiani, che il 35 % delle disfunzioni erettili non risponde alla terapia farmacologica, che l’incontinenza urinaria interessa dal 4% al 12% degli uomini over 50 anni. Si aggiunga che gli uomini italiani sono reticenti su questi argomenti, si rivolgono con difficoltà all’urologo (1 su 8 non si è mai sottoposto a una visita specialistica), spesso affrontano i problemi quando le patologie sono in fase avanzata, sottovalutando le parole-chiave che sono - ancora una volta - “prevenzione e diagnosi precoci”.

Promotore e coordinatore del progetto formativo il Dott. Sebastiano Condorelli, Direttore dell’Unità

Operativa Complessa di Urologia del "Vittorio Emanuele", affiancato da autorevoli clinici che hanno trasferito

"competenze e sapere" ai colleghi partecipanti al corso. Tema centrale le innovazioni terapeutiche per l’Ipertrofia Prostatica Benigna, patologia diffusa e destinata a peggiorare con l’età, se non adeguatamente curata. Il trattamento dell'ipertrofia prostatica (IPB) con terapie farmacologiche rappresenta la prima linea di intervento. Tuttavia, quando i farmaci non sono più efficaci, si passa a soluzioni più avanzate e risolutive.

L'Unità Operativa di Urologia di Gela adotta già da anni una tecnica chirurgica innovativa mini-invasiva

chiamata "Rezum", che utilizza il vapore acqueo per trattare l'IPB. Questa tecnica ha mostrato un notevole

successo clinico, portando a un aumento del 40% nella mobilità attiva dei pazienti provenienti da altre regioni

che si recano in Sicilia, in particolare presso il P.O. di Gela L’ulteriore procedura innovativa presentata durante il corso è stata quella con il trattamento con il laser verde (Greenlight), tecnologia medica che consentirà ai partecipanti di condividere sessioni “in diretta”, in collegamento con le sale operatorie dell’Ospedale.

Il laser verde, grazie alla sua particolare lunghezza d’onda, colpisce selettivamente le molecole di emoglobina contenute nel sangue e rilascia energia verso il bersaglio, recidendo così il tessuto da trattare con altissima precisione. Gli interventi Greenlight garantiscono una ottimale disostruzione e risoluzione dei sintomi urinari, presentano bassi rischi di sanguinamento intraoperatorio e postoperatorio consentendo così - un aspetto importantissimo - di intervenire anche su pazienti sottoposti a terapie cardiologiche. Il Dott. Condorelli ha dichiarato: “La Direzione strategica è fortemente impegnata a contrastare la convinzione che per una buona Sanità si debba necessariamente attraversare lo Stretto, e ha inteso affidare alla nostra Unità Operativa strutture e mezzi per raggiungere tale obiettivo. Il primo corso sul laser verde è stato un ulteriore banco di prova, finalizzato all'espansione delle competenze degli urologi italiani riguardo alle innovazioni biomedicali. Ha anche contribuito a stimolare il dibattito sull'attualità sanitaria, evidenziare le criticità esistenti e promuovere l'adozione di sistemi in grado di soddisfare le esigenze dei pazienti e di una sanità moderna, sia nel presente che in futuro.”



