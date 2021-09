Cronaca 281

Tratta di esseri umani, 5 scafisti egiziani arrestati per sbarco di 530 migranti a Lampedusa

Le indagini sono state eseguite dalla Squadra Mobile di Agrigento e dalla Guardia di Finanza di Palermo

Redazione

11 Settembre 2021 09:54

La Squadra Mobile di Agrigento unitamente al Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo hanno eseguito il fermo di 5 cittadini egiziani, per il reato di cui all' art. 12 T.U. immigrazione, in quanto ritenuti responsabili dello sbarco di 530 cittadini extracomunitari avvenuto in Lampedusa il 28.8.2021. L' operazione, coordinata dal Procuratore Luigi Patronaggio e dal sost. Dott. Gianluca Caputo, è un primo importante riscontro alle indagini avviate immediatamente dopo lo sbarco in collaborazione con la D.D.A. di Palermo. Le indagini si sono sviluppate in un contesto investigativo ostacolato dalle vigenti misure anti covid e dal maltempo che sta flagellando il mare intorno a Lampedusa, superate grazie all'impegno e alle positive sinergie poste in essere dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza.

I cinque egiziani posti in stato di fermo sono da ritenere, in relazione alle peculiari modalità dello sbarco, i soggetti terminali di una verosimile organizzazione criminale operante in Libia specializzata nell' organizzazione della tratta di esseri umani. I cinque soggetti, oltre a governare l'imbarcazione, avevano il compito di mantenere l'ordine e la disciplina a bordo anche ricorrendo a degradanti violenze fisiche.Le indagini proseguono nel più stretto riserbo per l'identificazione degli organizzatori della tratta.



