Cronaca 531

Tratta di essere umani, donna arrestata a Serradifalco: dovrà scontare 14 anni e 8 mesi di reclusione

A conclusione delle formalità di rito, l’arrestata è stata tradotta presso la casa circondariale di Agrigento

Redazione

15 Ottobre 2021 13:51

I Carabinieri della Stazione di Serradifalco hanno arrestato una nigeriana di 29 anni domiciliata in quel centro, in attuazione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, dovendo scontare la reclusione di 14 anni e 8 mesi, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, aggravata da transnazionalità, commesso a Catania dal agosto 2015 a marzo 2016. A conclusione delle formalità di rito, l’arrestata è stata tradotta presso la casa circondariale di Agrigento, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.



I Carabinieri della Stazione di Serradifalco hanno arrestato una nigeriana di 29 anni domiciliata in quel centro, in attuazione all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, dovendo scontare la reclusione di 14 anni e 8 mesi, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, aggravata da transnazionalità, commesso a Catania dal agosto 2015 a marzo 2016. A conclusione delle formalità di rito, l'arrestata è stata tradotta presso la casa circondariale di Agrigento, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare