Trasporto pubblico locale in Sicilia, via libera dalla Regione all'acquisto di altri 120 nuovi bus

Il decreto e i relativi allegati, sono consultabili sul sito istituzionale dell’assessorato alle Infrastrutture

Redazione

«In linea con le tempistiche programmate, sono state emanate le graduatorie utili all’acquisto di oltre 120 nuovi autobus per il trasporto pubblico locale in Sicilia, investendo più di 19 milioni di euro. Nel complesso, a operazione ultimata, il Governo Musumeci avrà così messo su strada, negli ultimi tre anni, più di 500 veicoli moderni e a basso impatto per la mobilità dei siciliani in tutte le province».

Lo dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone, rendendo nota la pubblicazione, a cura del dipartimento Infrastrutture, della graduatoria definitiva delle aziende e degli autobus ammessi ai finanziamenti per il rinnovo dei veicoli del trasporto pubblico locale in Sicilia.

Il decreto e i relativi allegati, firmati dai dirigenti Fulvio Bellomo e Dora Piazza, sono consultabili sul sito istituzionale dell’assessorato alle Infrastrutture. Saranno in totale 127 i pullman che la Regione acquisterà utilizzando i fondi previsti dal Decreto ministeriale 223/2020. Previsto un cofinanziamento del 20 per cento da parte delle aziende di trasporto per ogni nuovo autobus. «Dopo lunghi anni di investimenti sostanzialmente fermi - prosegue l’assessore Falcone - manteniamo l’impegno a dare un volto nuovo al parco mezzi che la Regione utilizza per il trasporto locale su gomma, migliorando la qualità della vita dei siciliani e l’efficienza di un servizio vitale per migliaia di siciliani».



