Cronaca 268

Trasporto in alto biocontenimento: al Sant'Elia di Caltanissetta corso di aggiornamento

La speciale barella viene utilizzata per i pazienti con problemi di tipo infettivo per il trasporto da ospedale in ospedale

Rita Cinardi

11 Settembre 2021 20:18

Corso di aggiornamento questa mattina tra l’ospedale Sant’Elia e la base dell’elisoccorso sul trasporto in alto biocontenimento su barella N36 dei pazienti con malattie infettive. L’Asp di Caltanissetta, per via dell’emergenza covid-19 si è dotata di una barella ad alto contenimento utilizzata per il trasporto dei pazienti da ospedale in ospedale. A tenere il corso il coordinatore della centrale operativa del 118, e formatore nazionale Nbcr (Nucleare Radiologico Biologico e Chimico) Rino Alaimo, con la supervisione del direttore della centrale operativa del 118 Giuseppe Misuraca e l’intervento dell’istruttore e infermiere della centrale operativa del 118 Massimiliano Alaimo.

“E’ stato un momento di completamento dell’aggiornamento sanitario – ha spiegato Rino Alaimo – su quello che è il rischio biologico. Si tratta di una barella a pressione negativa formata da una cellula integrale sostenuta da traliccio o scheletrato in alluminio, fornito di motore di ventilazione e filtro Epa. La formazione è stata rivolta al personale medico di Rianimazione e per l’equipaggio di trasporto in ambulanza aziendale. E’ superfluo dire che la formazione debba continuare ad essere una formazione di continuità per il miglioramento dei servizi tutti e va fatta in tempo di pace”.



