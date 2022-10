Attualita 184

Trasporto disabili a Gela, scontro in consiglio comunale: regolamento verrà trasmesso all'Asp

Verrà coinvolta la Commissione H istituita dall'Asp di Caltanissetta per poi procedere in aula alla sua approvazione

Redazione

"Di fronte a problemi di grande delicatezza che coinvolgono soggetti fragili, sarebbe opportuno che tutte le parti interessate agissero con prudenza e nel rispetto delle altrui ragioni. Arroccarsi nelle proprie convinzioni, e manifestare azioni bellicose, non aiuta certamente a risolvere problemi che, sono sicuro, stanno a cuore a tutti, indipendentemente dalla propria collocazione politica". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Gela, Lucio Greco.

Per questo, consapevole che la vera finalità è quella di arrivare all’approvazione del regolamento del trasporto dei disabili, ho deciso, insieme al presidente del consiglio comunale Totò Sammito, di attivarmi per superare lo scoglio procedurale del mancato coinvolgimento della Commissione H istituita dall’ASP e poter così entrare, già nella prossima seduta del 24 ottobre, nel merito della discussione. Viste le polemiche accese che hanno caratterizzato questa prima fase del dibattito, trovo che non ci siano vincitori né vinti. La mia amministrazione, sin dal suo insediamento, ha privilegiato la linea del dialogo, del confronto e della concertazione con tutte le parti sociali, e ritengo che, a maggior ragione, quando si parla del regolamento del trasporto dei disabili, sia necessario raggiungere un punto d’incontro. Ecco perché, tenuto conto che il distretto socio-sanitario di cui Gela è capofila ha stabilito, insieme ad ASP, che quando si parla di problematiche dei soggetti affetti da disabilità ricadenti nell’ambito territoriale di tale distretto, occorra coinvolgere la commissione H, al fine di evitare altre discussioni che sicuramente non fanno il bene del mondo della disabilità, intendo fare in modo che si arrivi alla prossima seduta del civico consesso con tutte le carte in regola per esitare questo importante strumento, a cui l’assessore Nadia Gnoffo, assieme alla dirigente del settore, hanno lavorato con serietà, impegno e competenza. Domani, pertanto, invierò all’ASP una nota relativa al regolamento e le chiederò di sottoporla all’attenzione della commissione H e di farci conoscere eventuali osservazioni e contributi prima del 24 ottobre. Trovo che il regolamento possa essere discusso, approfondito ed eventualmente migliorato, come da prassi consolidata.



